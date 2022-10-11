Події

20:03 11.10.2022

Корнієнко запросив Оман взяти участь у відновленні України

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Корнієнко запросив Оман взяти участь у відновленні України

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко запросив Оман розглянути можливість участі у відновленні українських регіонів, постраждалих від російської агресії.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, таку пропозицію Корнієнко зробив під час зустрічі з делегацією на чолі з головою Консультативної Ради Султанату Омана Халідом аль-Маавалі на майданчику Асамблеї Міжпарламентського Союзу у м. Кігалі (Руанда).

Він також висловився про створення міжпарламентських груп дружби.

"Створення міжпарламентських груп дружби стане важливим першим кроком для активізації взаємодії між законодавчими органами України та Оману", – сказав Корнієнко.

Перший віцеспікер українського парламенту запросив членів Оманської делегації взяти участь у першому парламентському саміті "Кримської платформи" в Загребі наприкінці жовтня.

 

 

Теги: #україна #оман #відновлення

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