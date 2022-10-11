Події

19:41 11.10.2022

Ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БПЛА по критичній інфраструктурі та житлових районах міст України

3 хв читати
Ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БПЛА по критичній інфраструктурі та житлових районах міст України

Мобілізація та перекидання російським командуванням резервів не дають РФ можливості подолати спротив українських військ. Водночас у РФ продовжуються бунти серед мобілізованих, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, за наявною інформацією, на одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання, понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму", - зазначено у повідомленні у фейсбуці.

Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БПЛА для пошкодження критичної інфраструктури та житлових районів міст України.

Так, протягом цієї доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, випустили по території України майже 30 крилатих ракет, завдали семи авіаційних ударів і здійснили близько 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Підрозділами протиповітряної оборони України було знищено 32 повітряні цілі з різних напрямків. Це 21 крилата ракета та 11 безпілотних літальних апаратів.

Унаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Уночі ворог задіяв вісім іранських ударних БПЛА, намагаючись завдати шкоди об'єктам критичної інфраструктури у Миколаївській області. Усі ці безпілотники знищені силами протиповітряної оборони ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: на Сіверському напрямку - Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку - Сотницький Козачок, Одноробівка, Уди, Ветеринарне та Козача Лопань; на Краматорському напрямку - Райгородок, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка, Торське та Спірне; на Бахмутському напрямку - Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку обстріляли населені пункти Бердичі, Авдіївка, Кам’янка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - Успенівка, Нескучне, Полтавка, Вугледар, Залізничне, Малинівка, Чарівне та Білогірʼя.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріл позицій українських підрозділів для стримування контрнаступу на всій лінії зіткнення. Обстріляли райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Давидів Брід, Нова Кам’янка, Благодатівка, Широке, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.

За цю добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське.

Підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до ста окупантів та близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки.

У Запорізькій області Силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та близько шістдесяти військовослужбовців російських окупаційних військ.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Ракетні війська і артилерія уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:36 11.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 240 військових, 10 артсистем та 17 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 240 військових, 10 артсистем та 17 безпілотників – Генштаб ЗСУ

08:56 11.10.2022
В Україні знеструмленими залишаються 301 населений пункт, 10 жовтня загинуло 19 людей

В Україні знеструмленими залишаються 301 населений пункт, 10 жовтня загинуло 19 людей

07:35 11.10.2022
Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки на п'яти напрямках

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки на п'яти напрямках

21:23 10.10.2022
РФ використовувала балістичні, крилаті й керовані ракети, розвідувальні та ударні дрони для завдання ударів по Україні в понеділок

РФ використовувала балістичні, крилаті й керовані ракети, розвідувальні та ударні дрони для завдання ударів по Україні в понеділок

19:56 10.10.2022
Сили оборони завдали ударів по 6 місцях скупчення окупантів та їх техніки, відбито атаку на 5 напрямках

Сили оборони завдали ударів по 6 місцях скупчення окупантів та їх техніки, відбито атаку на 5 напрямках

19:40 10.10.2022
Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

19:40 10.10.2022
Садовий: Електропостачання у Львові відновлено на 35%

Садовий: Електропостачання у Львові відновлено на 35%

15:56 10.10.2022
Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ

Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ

07:24 10.10.2022
Минулої доби в результаті обстрілів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

Минулої доби в результаті обстрілів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

07:18 10.10.2022
Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районах Озарянівки, Кам'янки, Первомайського і Невельського

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районах Озарянівки, Кам'янки, Первомайського і Невельського

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

Відбувся обмін полоненими, вдалося звільнити 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина

Україна отримала першу із чотирьох обіцяних Німеччиною систем ППО Iris-T – ЗМІ

"Укренерго" разом з обленерго вдалося відновити енергопостачання майже по всій Україні після безпрецедентної атаки росіян на енергооб'єкти 10 жовтня

ОСТАННЄ

У Чернігівській області вимкнулася лінія, що живила північну частину області

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

Коронація Карла III відбудеться 6 травня 2023 року

Глава МАГАТЕ зустрівся з президентом РФ щодо створення зони безпеки на окупованій Росією ЗАЕС

За останню добу було пошкоджено 209 об'єктів, 105 н.п. залишаються знеструмленими

Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс вирушить до Москви 16 жовтня для обговорення зернової угоди

ДТЕК обіцяє Києву та області відключення електроенергії за графіком періодами не більше чотирьох годин

Корнієнко запросив Оман взяти участь у відновленні України

У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА