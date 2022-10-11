Ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БПЛА по критичній інфраструктурі та житлових районах міст України

Мобілізація та перекидання російським командуванням резервів не дають РФ можливості подолати спротив українських військ. Водночас у РФ продовжуються бунти серед мобілізованих, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, за наявною інформацією, на одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання, понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму", - зазначено у повідомленні у фейсбуці.

Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БПЛА для пошкодження критичної інфраструктури та житлових районів міст України.

Так, протягом цієї доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, випустили по території України майже 30 крилатих ракет, завдали семи авіаційних ударів і здійснили близько 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Підрозділами протиповітряної оборони України було знищено 32 повітряні цілі з різних напрямків. Це 21 крилата ракета та 11 безпілотних літальних апаратів.

Унаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Уночі ворог задіяв вісім іранських ударних БПЛА, намагаючись завдати шкоди об'єктам критичної інфраструктури у Миколаївській області. Усі ці безпілотники знищені силами протиповітряної оборони ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: на Сіверському напрямку - Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку - Сотницький Козачок, Одноробівка, Уди, Ветеринарне та Козача Лопань; на Краматорському напрямку - Райгородок, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка, Торське та Спірне; на Бахмутському напрямку - Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку обстріляли населені пункти Бердичі, Авдіївка, Кам’янка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - Успенівка, Нескучне, Полтавка, Вугледар, Залізничне, Малинівка, Чарівне та Білогірʼя.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріл позицій українських підрозділів для стримування контрнаступу на всій лінії зіткнення. Обстріляли райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Давидів Брід, Нова Кам’янка, Благодатівка, Широке, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.

За цю добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське.

Підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до ста окупантів та близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки.

У Запорізькій області Силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та близько шістдесяти військовослужбовців російських окупаційних військ.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Ракетні війська і артилерія уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.