На Сумщині близько 60 тисяч абонентів залишаються без подачі електроенергії

У Сумській області близько 60 тисяч абонентів залишаються без подачі електроенергії, найбільше – у Шосткінському районі, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Другу добу працюємо над відновленням електро та водопостачання, зв'язку; близько 60 тисяч абонентів залишаються без подачі електроенергії, найбільше - у Шосткінському районі; про віялові відключення: вони будуть, доки триватиме стабілізація системи", - написав він у фейсбуці.

Графік відключень буде надано з 12 жовтня, що пов'язано із налагодженням системи, яка працює в аварійному режимі.

"Вуличне освітлення поки не вмикаємо, до стабілізації ситуації з подачею електроенергії. Дякую кожному, хто прислухався вчора до порад зменшити використання електроенергії з 17 до 22 години. Сьогодні теж це важливо зробити", - зазначив Живицький.