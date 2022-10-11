Події

19:04 11.10.2022

На Сумщині близько 60 тисяч абонентів залишаються без подачі електроенергії

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На Сумщині близько 60 тисяч абонентів залишаються без подачі електроенергії

У Сумській області близько 60 тисяч абонентів залишаються без подачі електроенергії, найбільше – у Шосткінському районі, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Другу добу працюємо над відновленням електро та водопостачання, зв'язку; близько 60 тисяч абонентів залишаються без подачі електроенергії, найбільше - у Шосткінському районі; про віялові відключення: вони будуть, доки триватиме стабілізація системи", - написав він у фейсбуці.

Графік відключень буде надано з 12 жовтня, що пов'язано із налагодженням системи, яка працює в аварійному режимі.

"Вуличне освітлення поки не вмикаємо, до стабілізації ситуації з подачею електроенергії. Дякую кожному, хто прислухався вчора до порад зменшити використання електроенергії з 17 до 22 години. Сьогодні теж це важливо зробити", - зазначив Живицький.

 

 

Теги: #електроенергія #сумська_область #ова

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