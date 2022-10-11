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15:02 11.10.2022

Сили ППО України у вівторок знищили 20 російських ракет і 13 дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

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Сили ППО України у вівторок знищили 20 російських ракет і 13 дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

Сили протиповітряної оборони України протягом доби вівторка знищили 20 російських крилатих ракет та 13 дронів-камікадзе, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Противник застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу "Калібр", іранські БПЛА-камікадзе Shahed-136", - ідеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що загалом противник здійснив 28 пусків крилатих ракет, зокрема 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 12 крилатих ракет "Калібр".

Загалом же силами та засобами Повітряних сил ЗС України у вівторок знищено 33 повітряні цілі.

"Підрозділами зенітних ракетних військ, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід", повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищено 20 крилатих ракет та 13 БПЛА Shahed-136", - підсумували у ПС ЗСУ.

 

Теги: #війна #пс_зсу

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