Події

15:00 11.10.2022

Кличко: Опалювальний сезон у Києві розпочнеться за графіком

1 хв читати
Кличко: Опалювальний сезон у Києві розпочнеться за графіком

У Києві не планують вносити змін до графіку початку опалювального сезону, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"На сьогодні ми не плануємо жодних змін у графіку. Поки що підключення опалення здійснюється виключно за заявками керівників закладів соціальної сфери. Щодо всіх інших (побутових споживачів), ми обов'язково враховуватимемо погодні умови та інформуватимемо киян про підключення до центрального опалення", – сказав Кличко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Одночасно Кличко рекомендував киянам підготуватися до опалювального сезону, зокрема утеплити вікна у будинках та під'їздах, а також придбати теплі речі.

"Краще перестрахуватися та підготуватися. Теплі речі не будуть зайвими цієї зими. Ми маємо прорахувати різний розвиток подій, бо російські варвари намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру українських міст та селищ", - підсумував Кличко.

Теги: #кличко #київ #опалювальний_сезон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:19 11.10.2022
Водо- та енергопостачання у всіх будинках Києва буде повністю відновлено до кінця дня – Поворозник

Водо- та енергопостачання у всіх будинках Києва буде повністю відновлено до кінця дня – Поворозник

15:58 11.10.2022
У Києві впроваджено дистанційне навчання у школах до кінця тижня

У Києві впроваджено дистанційне навчання у школах до кінця тижня

14:03 11.10.2022
У вівторок відключень електроенергії у Києві не планується - Кличко

У вівторок відключень електроенергії у Києві не планується - Кличко

13:57 11.10.2022
Відселення з пошкоджених унаслідок російського ракетного обстрілу 10 жовтня будівель не потрібне - мер Києва

Відселення з пошкоджених унаслідок російського ракетного обстрілу 10 жовтня будівель не потрібне - мер Києва

13:34 11.10.2022
У вівторок на підльоті до Києва збито декілька ракет РФ - Кличко

У вівторок на підльоті до Києва збито декілька ракет РФ - Кличко

10:41 11.10.2022
Музеї Києва, які постраждали від ракетного обстрілу, звертаються по допомогу у відновленні

Музеї Києва, які постраждали від ракетного обстрілу, звертаються по допомогу у відновленні

07:11 11.10.2022
Україна та міжнародні партнери ведуть переговори щодо залучення допомоги для відновлення зруйнованих культурних закладів

Україна та міжнародні партнери ведуть переговори щодо залучення допомоги для відновлення зруйнованих культурних закладів

07:07 11.10.2022
На Київщині посилили патрулювання вулиць у вечірній та нічний час

На Київщині посилили патрулювання вулиць у вечірній та нічний час

19:07 10.10.2022
У Києві пошкоджено 45 житлових будинків, 3 школи, дитсадок та 5 закладів охорони здоров'я

У Києві пошкоджено 45 житлових будинків, 3 школи, дитсадок та 5 закладів охорони здоров'я

18:06 10.10.2022
Унаслідок ракетних ударів по Києву вранці загинули шестеро людей, ще 50 дістали поранень – КМВА

Унаслідок ракетних ударів по Києву вранці загинули шестеро людей, ще 50 дістали поранень – КМВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" повідомив про викрадення окупантами заступника директора ЗАЕС із персоналу

Уряд просить громадян у вівторок також обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00

Сили ППО України у вівторок знищили 20 російських ракет і 13 дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

"Армія дронів" підписала контракти про закупівлю 986 дронів на 1,9 млрд грн

РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області, багато населених пунктів без світла - ОВА

ОСТАННЄ

Порошенко на зустрічі з послом США закликав збільшити постачання зброї та підтримати членство України в НАТО

Голова Львівської ОВА закликав громадян зробити запас води, зарядити телефони та павербанки у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів російськими окупантами

Кличко: На виготовлення скла для пішохідно-велосипедного мосту в Києві знадобиться до трьох тижнів

"Енергоатом" повідомив про викрадення окупантами заступника директора ЗАЕС із персоналу

Уряд просить громадян у вівторок також обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00

Унаслідок ракетного обстрілу 10 жовтня загинули 20 осіб, 108 травмовані – пресофіцер ДСНС

На Дніпропетровщині ворожа ракета сильно пошкодила високовольтну підстанцію

Сили ППО України у вівторок знищили 20 російських ракет і 13 дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

"Армія дронів" підписала контракти про закупівлю 986 дронів на 1,9 млрд грн

РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області, багато населених пунктів без світла - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА