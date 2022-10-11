Кличко: Опалювальний сезон у Києві розпочнеться за графіком

У Києві не планують вносити змін до графіку початку опалювального сезону, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"На сьогодні ми не плануємо жодних змін у графіку. Поки що підключення опалення здійснюється виключно за заявками керівників закладів соціальної сфери. Щодо всіх інших (побутових споживачів), ми обов'язково враховуватимемо погодні умови та інформуватимемо киян про підключення до центрального опалення", – сказав Кличко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Одночасно Кличко рекомендував киянам підготуватися до опалювального сезону, зокрема утеплити вікна у будинках та під'їздах, а також придбати теплі речі.

"Краще перестрахуватися та підготуватися. Теплі речі не будуть зайвими цієї зими. Ми маємо прорахувати різний розвиток подій, бо російські варвари намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру українських міст та селищ", - підсумував Кличко.