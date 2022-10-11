Окупанти обстріляли два об'єкти критичної інфраструктури у Ладижині та Вінницькому районі, поранено три особи – голова Вінницької ОВА

Російські окупанти обстріляли два об'єкти критичної інфраструктури у Ладижині та Вінницькому районі, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Енергетичні цілі на Вінниччині потрапили під обстріл ворога. Під час ракетної атаки ворог уразив два об'єкти критичної інфраструктури в Ладижині та у Вінницькому районі", - написав Борзов у телеграмі у вівторок.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу поранень дістали три особи. На місці працюють рятувальники.