Незважаючи на терористичні дії РФ, ЗСУ продовжують просуватися на півдні України – Гуменюк

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомляє, що Збройні сили України продовжують просуватися на півдні країни, навіть попри терористичні дії російських окупантів, які намагаються залякати українців.

"Ми продовжуємо виконувати завдання за призначенням, зокрема й просуватися на херсонському напрямку, незважаючи на терористичні атаки на мирне населення", - сказала Гуменюк під час брифінгу у вівторок.

За її словами, для завдання ракетних ударів по Україні окупанти використовують, зокрема, і кораблі, що перебувають у Чорному морі.

Також Гуменюк відзначила високий рівень ефективності протидії з боку ЗСУ використанню окупантами дронів-камікадзе іранського виробництва.

"Без урахування ранкової атаки, коли над Миколаївщиною на світанку було збито п’ять дронів-камікадзе і три було збито над Одещиною, у нас була цифра у 74 такі дрони, які було збито в нашій зоні відповідальності, і 34 є влучення. Тому ми говоримо, що ефективність нашої протидії цим дронам – щонайменше 50%", - наголосила Гуменюк.

Водночас вона додала, що наявні влучення дронів по цілях не завжди цінні з військового погляду. "Іноді це були і влучання просто по узбережжю, наприклад Каховського водосховища, або акваторії, наприклад Очаківського порту, які не завдавали шкоди, але за фактом влучання були", - підсумувала Гуменюк.