Події

10:21 11.10.2022

ППО збила всі ракети окупантів, випущені по Одеській та Миколаївській областях – голова обладміністрації

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ППО збила всі ракети окупантів, випущені по Одеській та Миколаївській областях – голова обладміністрації

Усі ракети, випущені російськими окупантами по Одеській та Миколаївській областях, були успішно збиті силами протиповітряної оборони Збройних сил України, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"З попереднього пуску ППО ЗСУ відпрацювала на п'ятірку (Одеська/Миколаївська)", - написав Кім у телеграм-каналі в понеділок.

Раніше він повідомив про запуск окупантами 10 ракет по території України.

Згодом з'явилася інформація, що сили ППО збили випущену окупантами ракету в небі над Київщиною.

 

Теги: #війна #ракети #кім

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