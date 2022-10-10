Зеленський розраховує на продуктивну роботу єдиної команди уряду та НБУ

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Національного банку України його нового голову – Андрія Пишного та заявив, що розраховує на продуктивну роботу єдиної команди уряду та Нацбанку, на збереження й посилення нинішнього рівня відносин із міжнародними фінансовими інститутами.

"Чекаю, що новий глава НБУ разом із урядом наблизить підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом", – цитує слова глави держави його пресслужба у понеділок.

Пишний також наголосив на важливості побудови нової якості "відносин, комунікацій, взаєморозуміння, діалогу з урядом" і заявив, що Нацбанк докладе для цього максимальних зусиль.

"Побудова нового діалогу між Національним банком та урядом лише покращить якість і ефективність усіх монетарних заходів, що вживаються Національним банком для забезпечення цінової стабільності, а також стабільності банківської системи, та сприятиме тим програмам, які реалізовуватимуться урядом", – цитує його слова пресслужба НБУ.

Зеленський також подякував попередньому голові Нацбанку Кирилові Шевченку та всій команді НБУ за копітку роботу зі збереження макрофінансової стабільності в державі з першого дня повномасштабного російського вторгнення.

Президент зазначив, що новий голова НБУ – досвідчена людина у фінансовій та банківській сферах.

"Дуже важливо, щоб у НБУ була атмосфера стабільності та впевненості", – наголосив глава держави.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на важливості збереження фінансової стабільності і нагадав, що Україна очікує на отримання найближчим часом виділених МВФ $1,3 млрд додаткової підтримки.

За його словами, важливим є також пожвавлення економіки, активізація кредитування реального сектора.

Новий голова НБУ Пишний серед своїх пріоритетів як очільника Національного банку України назвав макрофінансову стабільність у країні, ефективність макроекономічної політики, конструктивні перемовини з міжнародними партнерами, збереження стійкості банківської системи.

"Наступний рік буде непростим. $38 млрд – загальна потреба у фінансуванні. Його залучення – це спільна справа для всіх урядових організацій, над якою ми працюватимемо", – зазначив він.

Пишний також повідомив, що під його керівництвом Нацбанк запроваджуватиме ті системні масштабні реформи, які потрібні Україні для прискореної інтеграції до європейської спільноти. "Можу запевнити вас: щойно ми побачимо найменшу можливість відновлення цього реформаторського курсу, в рамках якого завжди працював Національний банк, ми його продовжимо", - сказав він.

Глава НБУ також наголосив, що інституційно сильний та незалежний Національний банк – це досягнення та ресурс держави, що є запорукою фінансової стабільності України.

Згідно з фотографією на сайті президента, подання проходило у великій залі засідань Нацбанку, на ньому також були присутні голова Офісу президента Андрій Єрмак та голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила екскерівника Ощадбанку Пишного на посаду голови Нацбанку на семирічний термін 7 жовтня. Колишній на цій посаді Шевченко 4 жовтня заявив про відставку з посади за станом здоров'я.

Рада призначила Шевченка на посаду голови НБУ на семирічний термін 16 липня 2020 року, а раніше він був головою правління державного Укргазбанку. Вже після заяви про відставку САП та НАБУ висунули Шевченку підозру у справі в період його роботи в Укргазбанку, яку він назвав політичним тиском.

Яків Смолій, який очолював НБУ до 2020 року, свого часу подав у відставку через політичний тиск. Він пропрацював на цій посаді з березня 2018 року, а раніше з травня 2017 року був в.о. голови НБУ.