Енергопостачання Харківської області відновлено, в облцентрі частково знеструмлено один район

Станом на 19:30 понеділка у Харкові частково немає світла у Шевченківському районі, решту районів та області підключено до енергопостачання.

Цю інформацію підтвердили у пресслужбі АТ "Харківобленерго".

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області, протягом дня підрозділи служби з надзвичайних ситуацій за допомогою генераторів забезпечували електроживлення пологових будинків, лікарень та інших об'єктів Харкова та області. Також для безперебійного функціонування підрозділів служби порятунку при відключенні енергопостачання у Харкові та області застосовувалися електрогенератори. Загалом використовувалося 65 одиниць.

Як повідомлялося раніше, у понеділок у результаті ракетних ударів по регіону було знеструмлено і залишилися без води Харків і частина населених пунктів області.