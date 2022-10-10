Події

20:03 10.10.2022

Окупанти атакують північні області та Київ дронами-камікадзе

1 хв читати
Окупанти атакують північні області та Київ дронами-камікадзе

Російські окупанти атакують північні області та Київ дронами-камікадзе "Shahed-136" з напрямку Курської області та Білорусі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Друга "велика" повітряна тривога після обіду 10 жовтня, перш за все, оголошена через іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакують Київ і північні області України з напрямку Курської області та Білорусі. Дев'ять цих "Shahed-136" знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр", - сказано у повідомленні у фейсбуці.

Також окупанти атакували цими дронами і на сході України.

"Зенітниками Повітряного командування "Схід" знищено ще чотири "Shahed-136"!", - додали в ПС ЗСУ.

Теги: #обстріли #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:19 10.10.2022
У Херсонській області обстрілами окупантів пошкоджено житлові будинки, ЛЕП і техніку, є поранені

У Херсонській області обстрілами окупантів пошкоджено житлові будинки, ЛЕП і техніку, є поранені

20:18 10.10.2022
США мають намір продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно

США мають намір продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно

16:33 10.10.2022
Напади Росії на мирних жителів є воєнними злочинами - Мішель

Напади Росії на мирних жителів є воєнними злочинами - Мішель

16:30 10.10.2022
Шмигаль: Більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні

Шмигаль: Більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні

16:24 10.10.2022
Глава Міненерго України обговорив з єврокомісаром з енергетики допомогу у відновленні енергооб'єктів

Глава Міненерго України обговорив з єврокомісаром з енергетики допомогу у відновленні енергооб'єктів

16:17 10.10.2022
Унаслідок ворожих атак в Україні у понеділок травмовано 87 осіб - голова Нацполіції

Унаслідок ворожих атак в Україні у понеділок травмовано 87 осіб - голова Нацполіції

15:56 10.10.2022
Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ

Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ

15:39 10.10.2022
Лідери Ради Європи: Рішуче засуджуємо атаки на українські міста. Росія має піти з території України

Лідери Ради Європи: Рішуче засуджуємо атаки на українські міста. Росія має піти з території України

15:24 10.10.2022
У чотирьох областях відсутнє електропостачання, внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 осіб, 64 травмовані - ДСНС

У чотирьох областях відсутнє електропостачання, внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 осіб, 64 травмовані - ДСНС

14:58 10.10.2022
Від ударів по Києву загинули 5 людей, постраждалих 51, госпіталізовано 42 - мер

Від ударів по Києву загинули 5 людей, постраждалих 51, госпіталізовано 42 - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

Посольство США в Україні продовжує працювати

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 20 поїздів

Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання

ОСТАННЄ

Зеленський розраховує на продуктивну роботу єдиної команди уряду та НБУ

Після ракетної атаки на Дніпропетровську область до поліції звернулися 270 постраждалих

Енергопостачання Харківської області відновлено, в облцентрі частково знеструмлено один район

Зеленський поінформував президента Анголи про терористичні ракетні обстріли України

Окупанти облаштовують військові госпіталі у дитячих лікарнях і розміщують військових у чинних школах

Сили оборони завдали ударів по 6 місцях скупчення окупантів та їх техніки, відбито атаку на 5 напрямках

Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

Садовий: Електропостачання у Львові відновлено на 35%

Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%, відновлювальні роботи планується закінчити до кінця доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА