Російські окупанти атакують північні області та Київ дронами-камікадзе "Shahed-136" з напрямку Курської області та Білорусі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Друга "велика" повітряна тривога після обіду 10 жовтня, перш за все, оголошена через іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакують Київ і північні області України з напрямку Курської області та Білорусі. Дев'ять цих "Shahed-136" знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр", - сказано у повідомленні у фейсбуці.

Також окупанти атакували цими дронами і на сході України.

"Зенітниками Повітряного командування "Схід" знищено ще чотири "Shahed-136"!", - додали в ПС ЗСУ.