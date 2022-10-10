Сили оборони завдали ударів по 6 місцях скупчення окупантів та їх техніки, відбито атаку на 5 напрямках

Підрозділи Сил оборони України за поточну добу відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій на сторінці Генерального штабу в понеділок.

Поряд із відбиттям повітряного нападу противника, авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження 3 районів скупчення озброєння та військової техніки, а також 2 зенітні ракетні комплекси противника, йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, ракетні війська та артилерія в понеділок уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 1 зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупантів.

"Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, станом на 9 жовтня, батальйонна тактична група противника від 150 мотострілецької дивізії, що діяла на Херсонському напрямку та складалась переважно з відмобілізованих військовослужбовців, уже втратила понад 520 осіб загиблими", - повідомляється в зведенні.