Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

Російські окупанти в понеділок у черговий раз завдали ракетних та авіаційних ударів по українським містам, постраждала інфраструктура та мирні громадяни понад 20 населених пунктів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій у фейсбуці в понеділок.

Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Знову загинули цивільні люди", - наголошується у зведенні.

За даними Генштабу, окупанти завдали щонайменше 84 ракетні та авіаційні удари, використовувалися крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати.

Силами та засобами Повітряних Сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.

"Режим самопроголошеного президента республіки білорусь і надалі підтримує збройну агресію росії, надає плацдарми для завдання ударів по території України та зброю. При цьому, формування наступального угруповання не відзначено, загрози наступу з території республіки білорусь станом на 10 жовтня немає", - наголошується у зведенні.

На волинському та поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода, Вірнопілля та Миропілля;

на слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна та Стельмахівка;

на краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема в районі населеного пункту Білогорівка;

на бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Майорськ, Курдюмівка та Нью-Йорк;

на авдіївському напрямку, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вогневого ураження зазнали райони Первомайського, Вугледара, Невельського та Мар’їнки.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Дорожнянка, Темирівка та Червоне.

На південнобузькому напрямку ворог посилив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. За поточну добу здійснив понад 93 артилерійських обстріли, що майже втричі більше ніж за минулу добу. Окрім позицій наших військ, вогневого впливу зазнали і населені пункти. Найбільш постраждали Нікополь, Вищетарасівка та Новокиївка.

"Російська окупаційна армія, не маючи досягнень на полі бою, застосовує тактику терору проти цивільного населення України. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі, а також житлових будинках", - наголосили в Генштабі.