ОГТСУ продовжує забезпечувати безперебійне транспортування газу для потреб країни

"Оператор ГТС України" (ОГТСУ) продовжує забезпечувати безперебійне транспортування газу для потреб України, деякі об'єкти ГТС тимчасово задіяли резервні схеми живлення через обстріл росіянами енергетичної інфраструктури.

"Співробітники компанії, попри небезпеку, продовжують надійно виконувати свою роботу - транспортувати газ, відновлювати інфраструктуру, пошкоджену країною - терористом. Зберігаємо спокій і продовжуємо працювати", - йдеться у повідомленні оператора у фейсбуці.