Події

18:24 10.10.2022

ОГТСУ продовжує забезпечувати безперебійне транспортування газу для потреб країни

1 хв читати
ОГТСУ продовжує забезпечувати безперебійне транспортування газу для потреб країни

"Оператор ГТС України" (ОГТСУ) продовжує забезпечувати безперебійне транспортування газу для потреб України, деякі об'єкти ГТС тимчасово задіяли резервні схеми живлення через обстріл росіянами енергетичної інфраструктури.

"Співробітники компанії, попри небезпеку, продовжують надійно виконувати свою роботу - транспортувати газ, відновлювати інфраструктуру, пошкоджену країною - терористом. Зберігаємо спокій і продовжуємо працювати", - йдеться у повідомленні оператора у фейсбуці.

Теги: #газ #огтсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:07 07.10.2022
На саміті ЄС досягнуто прогресу у питанні встановлення "стелі" цін на газ

На саміті ЄС досягнуто прогресу у питанні встановлення "стелі" цін на газ

17:24 07.10.2022
Голова Європарламенту виступила на саміті ЄС за запровадження стелі цін на газ, закликала посилити військову допомогу Україні

Голова Європарламенту виступила на саміті ЄС за запровадження стелі цін на газ, закликала посилити військову допомогу Україні

14:44 07.10.2022
Голова "Нафтогазу" розкритикував місцеву владу за рішення розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери

Голова "Нафтогазу" розкритикував місцеву владу за рішення розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери

13:57 07.10.2022
Обсяг недоплати "Газпрому" "Нафтогазу" становить близько $200 млн – голова української компанії

Обсяг недоплати "Газпрому" "Нафтогазу" становить близько $200 млн – голова української компанії

13:50 07.10.2022
Перспектива обійтися без імпорту газу наступного опалювального сезону й навіть розпочати експорт цілком реальна - глава "Нафтогазу" Вітренко

Перспектива обійтися без імпорту газу наступного опалювального сезону й навіть розпочати експорт цілком реальна - глава "Нафтогазу" Вітренко

12:34 07.10.2022
"Нафтогаз" підтримує спрямування 26 млрд грн ренти за серпень-листопад 2022 р. на закупівлю газу в приватних видобувників - Вітренко

"Нафтогаз" підтримує спрямування 26 млрд грн ренти за серпень-листопад 2022 р. на закупівлю газу в приватних видобувників - Вітренко

11:45 07.10.2022
"Нафтогаз" розраховує збільшити у 2023 р. видобуток газу мінімум на 5% - голова компанії

"Нафтогаз" розраховує збільшити у 2023 р. видобуток газу мінімум на 5% - голова компанії

11:11 07.10.2022
"Нафтогаз" має попередні домовленості щодо постачання газу через Baltic Pipe об'ємом 1 млрд куб. м – Вітренко

"Нафтогаз" має попередні домовленості щодо постачання газу через Baltic Pipe об'ємом 1 млрд куб. м – Вітренко

07:48 07.10.2022
"Укрцукор" просить владу забезпечити галузь природним газом не дорожче 30 тис. грн/1 тис. куб. м на час сезону цукроваріння

"Укрцукор" просить владу забезпечити галузь природним газом не дорожче 30 тис. грн/1 тис. куб. м на час сезону цукроваріння

19:53 05.10.2022
Глава ЄК не мала на увазі російський імпорт, говорячи про обмеження цін на газ у ЄС

Глава ЄК не мала на увазі російський імпорт, говорячи про обмеження цін на газ у ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посольство США в Україні продовжує працювати

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 20 поїздів

Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання

Червоний Хрест призупинив роботу в Україні з міркувань безпеки

Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Сили ППО збили два ворожі безпілотники та ракету над Черкаською областю, одна людина травмована, пошкоджено близько 20 домоволодінь

Посольство США в Україні продовжує працювати

У Києві пошкоджено 45 житлових будинків, 3 школи, дитсадок та 5 закладів охорони здоров'я

Над Кривим Рогом збито два іранські дрони

На Херсонщині збито російський літак - Міноборони

До кінця доби у Львові електропостачання буде відновлено на 90-95%

СБУ оголосила у розшук Дмитра Медведєва за посягання на територіальну цілісність України

Порошенко закликав дати Україні членство в НАТО, викинути РФ із ООН та визнати її спонсором тероризму

США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини – Зеленський після зустрічі з Брінк

Унаслідок ворожих ударів по Україні частково відсутнє електропостачання у 15 областях України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА