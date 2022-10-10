Держетнополітики вимагає від УПЦ (МП) публічно розповісти про вжиті заходи щодо духовенства, яке було у Кремлі 30 вересня

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті вимагає від Української православної церкви (Московського патріархату) публічно розповісти про вжиті заходи щодо представників духовенства, які підтвердили підтримку загарбницької злочинної війни Росії проти України.

"Уже минув понад тиждень, відколи Українська православна церква відреагувала на присутність духовенства з окупованих територій України в кремлі під час сумнозвісного виступу Путіна 30 вересня: наголосила на своїй цілковитій і беззаперечній підтримці суверенітету та цілісності Української держави, а присутність окремих представників духовенства УПЦ в георгіївській залі назвала вибором особистим і політичним, за який вони відповідають як громадяни України", - йдеться у зверненні Держетнополітики.

У відомстві зазначають, що в індивідуальних консультаціях із УПЦ заявили, що така присутність - це значно більшою мірою морально-етичний вибір, ніж політичний.

"Тому і нам, і багатьом іншим в українському суспільстві надважливо почути публічно про ухвалені в УПЦ рішення стосовно тих представників духовенства, які засвідчили підтримку загарбницькій злочинній війні Росії проти України. І особливо важливо про них почути багатьом родинам вірян УПЦ, які загинули, захищаючи Україну", - йдеться у зверненні.

У Держетнополітики наголосили, що правоохоронні структури України доведуть до логічного завершення усі колабораційні справи, проте реакція має бути і від Церкви.