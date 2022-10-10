Події

15:00 10.10.2022

Держетнополітики вимагає від УПЦ (МП) публічно розповісти про вжиті заходи щодо духовенства, яке було у Кремлі 30 вересня

1 хв читати

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті вимагає від Української православної церкви (Московського патріархату) публічно розповісти про вжиті заходи щодо представників духовенства, які підтвердили підтримку загарбницької злочинної війни Росії проти України.

"Уже минув понад тиждень, відколи Українська православна церква відреагувала на присутність духовенства з окупованих територій України в кремлі під час сумнозвісного виступу Путіна 30 вересня: наголосила на своїй цілковитій і беззаперечній підтримці суверенітету та цілісності Української держави, а присутність окремих представників духовенства УПЦ в георгіївській залі назвала вибором особистим і політичним, за який вони відповідають як громадяни України", - йдеться у зверненні Держетнополітики.

У відомстві зазначають, що в індивідуальних консультаціях із УПЦ заявили, що така присутність - це значно більшою мірою морально-етичний вибір, ніж політичний.

"Тому і нам, і багатьом іншим в українському суспільстві надважливо почути публічно про ухвалені в УПЦ рішення стосовно тих представників духовенства, які засвідчили підтримку загарбницькій злочинній війні Росії проти України. І особливо важливо про них почути багатьом родинам вірян УПЦ, які загинули, захищаючи Україну", - йдеться у зверненні.

У Держетнополітики наголосили, що правоохоронні структури України доведуть до логічного завершення усі колабораційні справи, проте реакція має бути і від Церкви.

Теги: #упц_мп #держетнополітики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 05.09.2022
Мінкультури очікує від УПЦ (МП) остаточної редакції їхнього зміненого статуту - Ткаченко

Мінкультури очікує від УПЦ (МП) остаточної редакції їхнього зміненого статуту - Ткаченко

12:02 31.08.2022
Через російські атаки в Україні постраждали вже 205 культових споруд у 14 областях - Держетнополітики

Через російські атаки в Україні постраждали вже 205 культових споруд у 14 областях - Держетнополітики

12:11 06.07.2022
У Софії Київській відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ (МП)

У Софії Київській відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ (МП)

10:56 08.04.2022
Понад половина українців підтримують заборону УПЦ (МП) в Україні – соцопитування "Рейтингу"

Понад половина українців підтримують заборону УПЦ (МП) в Україні – соцопитування "Рейтингу"

19:19 24.02.2022
Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій закликав Путіна припинити війну проти України

Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій закликав Путіна припинити війну проти України

11:30 27.07.2021
Предстоятелі ПЦУ та УПЦ (МП) обговорили з главою МВС заходи безпеки в День Хрещення Русі-України

Предстоятелі ПЦУ та УПЦ (МП) обговорили з главою МВС заходи безпеки в День Хрещення Русі-України

15:42 08.06.2021
Ткаченко про ситуацію з перейменуванням УПЦ (МП): Спокій і релігійна злагода важливіші, ніж те, що може статися в результаті рішень суду

Ткаченко про ситуацію з перейменуванням УПЦ (МП): Спокій і релігійна злагода важливіші, ніж те, що може статися в результаті рішень суду

10:04 11.03.2021
Апеляційний суд залишив у силі призначення Богдан головою Держетнополітики, позивач подав касацію

Апеляційний суд залишив у силі призначення Богдан головою Держетнополітики, позивач подав касацію

15:05 24.11.2020
Голова Держетнополітики Олена Богдан: В питаннях карантину ми за завчасне планування в діалозі з релігійними спільнотами

Голова Держетнополітики Олена Богдан: В питаннях карантину ми за завчасне планування в діалозі з релігійними спільнотами

12:26 24.11.2020
Голова Держетнополітики: нам хотілося б більшої координації з владою в деяких питаннях карантину

Голова Держетнополітики: нам хотілося б більшої координації з владою в деяких питаннях карантину

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання

Червоний Хрест призупинив роботу в Україні з міркувань безпеки

Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ

Лідери Ради Європи: Рішуче засуджуємо атаки на українські міста. Росія має піти з території України

У чотирьох областях відсутнє електропостачання, внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 осіб, 64 травмовані - ДСНС

ОСТАННЄ

Названо постраждалі унаслідок ракетного обстрілу заклади культури Києва

Більшість Львова досі без світла після обстрілів

Кількість постраждалих унаслідок ворожих атак у понеділок збільшилася до 89 осіб - речник Нацполіції

Пожежу на Бурштинській ТЕС ліквідовано - голова Івано-Франківської ОДА

Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання

Притула та Стерненко за 4 години зібрали понад 100 млн грн на помсту за ракетний обстріл

Мер Миколаєва попередив про відключення вуличного освітлення та світлофорів у місті

Напади Росії на мирних жителів є воєнними злочинами - Мішель

Унаслідок ворожих атак в Україні у понеділок травмовано 87 осіб - голова Нацполіції

Червоний Хрест призупинив роботу в Україні з міркувань безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА