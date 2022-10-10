Події

14:58 10.10.2022

Від ударів по Києву загинули 5 людей, постраждалих 51, госпіталізовано 42 - мер

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Від ударів по Києву загинули 5 людей, постраждалих 51, госпіталізовано 42 - мер

Кількість постраждалих унаслідок російських ракетних ударів по столиці України в понеділок уранці сягнула 51 людини, 42 із них доставлені до лікарень, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На цей момент: від ракетних ударів у Києві загинули п'ятеро людей. 51 постраждалий. З них - 42 госпіталізовані до медзакладаів міста", - написав Кличко у фейсбуці у понеділок.

За його словами, окупанти завдали ударів по декількох об'єктах критичної інфраструктури столиці. "Робимо все для життєзабезпечення міста. Дякую всім киянам за розуміння та витримку!" - написав міський голова.

Кличко зазначив, що загроза нових ударів продовжується і закликав киян не нехтувати безпекою та сигналами повітряної тривоги, а під час тривоги перебувати в укриттях.

Раніше у столичному управлінні ДСНС повідомляли про п'ятьох загиблих та 47 постраждалих унаслідок ракетних ударів по Києву.

Речник Національної поліції України Мар'яна Рева повідомляла, що внаслідок ракетних ударів РФ по різних містах України в понеділок 10 людей загинули та близько 60 дістали поранень.

 

Теги: #кличко #київ #жертви #обстріли

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