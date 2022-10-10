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13:31 10.10.2022

Посольство США знову закликає своїх громадян залишити Україну

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Посольство США знову закликає своїх громадян залишити Україну

Удари Росії по Україні, які тривають, становлять пряму загрозу цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, йдеться в повідомленні посольства США в Україні у твіттері в понеділок.

"Посольство закликає громадян США сховатися на місці і залишити Україну зараз, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, коли це буде безпечно", - наголошується в твіттері.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила у твіттері, що вона перебуває із сотнями киян в укритті.

"Мене вражає спокій, що панує тут, доки Росія обстрілює дитячі майданчики в центрі Києва", - наголосила дипломат.

За даними BILD, російська ракета пошкодила візовий відділ консульства Німеччини в Києві, агентство "Інтерфакс-Україна" поки що не має офіційного підтвердження цієї інформації.

За словами посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс, із персоналом посольства все гаразд.

"Мої думки зараз із постраждалими", - написала Сіммонс у твіттері.

Джерела: https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1579396238856060929?s=20&t=YFxqWj-wXX8g--sKq6IXvQ&fbclid=IwAR2JALD75d9lps4MHwE8

https://twitter.com/AnkaFeldhusen

https://twitter.com/MelSimmonsFCDO

https://www.bild.de/politik/2022/politik/ukraine-krieg-deutsches-konsulat-in-kiew-von-russen-raketen-getroffen-81572388.bild.html

Теги: #сша #посольство_сша

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