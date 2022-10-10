Події

09:02 10.10.2022

За добу на півдні було знищено 44 окупанти, 20 одиниць техніки

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За добу на півдні було знищено 44 окупанти, 20 одиниць техніки

За добу на південному напрямку українські військові знищили 44 людини особового складу агресора, 20 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано 99️ ударів по противнику, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 2️4️6️ вогневих завдань. Орієнтовні втрати противника за добу становлять: 4️4️ рашисти, 2️ реактивні системи залпового вогню "Град", 4 танки, 10 одиниць авто-бронетехніки, 4️ міномети 120 калібру. Пошкоджено  2 танки, 2 бронемашини, самохідна гаубиця "Мста-С", - сказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбуці в ніч на понеділок.

Зазначається, що ворог підтягує резерви – близько 200 військовослужбовців та до 30 одиниць бойової техніки на напрямок просування українських військ.

Противник продовжує повітряну розвідку БПЛА з метою уточнення становища українських військ та коригування вогню артилерії. Українська ППО знищила 2 БПЛА "Орлан-10" у Миколаївському районі.

У неділю у другій половині дня противник силами мотострілецького взводу намагався здійснити атаку на українські підрозділи за напрямом "Безводне - Давидів Брід". Проте зазнав значних втрат і відійшов на вихідні позиції.

За бойовий день окупанти завдали 7 авіаударів, 5 з них – по Давидовому Броду. Дрон-камікадзе атакував Дудчани, суттєвих втрат немає.

Увечері окупанти завдали з акваторії Чорного моря ракетного удару у напрямку Очакова. В результаті пошкоджено 8 будинків, поранено 1 особу.

Агресор обстріляв із "Градів" та ствольної артилерії Куцурубську громаду за напрямком Кінбурнської коси, жертв немає.
У штормовому Чорному морі 11 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму, кількість ракетоносіїв на чергуванні ворог різко збільшив до 6, з яких 2 – підводні. На Україну спрямовано 40 "Калібрів".


 

Теги: #втрати #південь #ворог

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