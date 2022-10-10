Події

07:24 10.10.2022

Минулої доби в результаті обстрілів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

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Минулої доби в результаті обстрілів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів

За минулу добу внаслідок обстрілів постраждала інфраструктура та мирні громадяни понад 30 населених пунктів, зокрема Запоріжжя, Слов'янська, Новобахмутівки, Сіверська, Білогорівки, Нікополя та Благодатівки, для ударів по Запоріжжю окупанти використовували 7 зенітних керованих ракет, - йдеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України.

"Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні, опублікованому на Фейсбук у понеділок.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Попівка, Старикове, Ворожба, Янжулівка та Миропілля;

на слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та Гріньківка;

на краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Першотравневе, Сіверськ, Макіївка, Новоєгорівка, Стельмахівка, Терни, Торське та Зарічне. Також, в районі населеного пункту Сватове, ворог підірвав залізничний та автомобільний мостові переходи;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зайцеве, Красна Гора, Соледар. Окрім  того, окупанти замінували місцевість в районі Берестового;

на авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівка та Мар’їнка.

На новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого ураження зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Новопіль, Шахтарське, Малі Щербаки, Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка.

На південнобузькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли в райони понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Неподалік Дудчан ворог задіяв ударний БПЛА. Загалом на напрямку окупанти здійснили до 30 вильотів БПЛА з метою ведення повітряної розвідки.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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