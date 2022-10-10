Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районах Озарянівки, Кам'янки, Первомайського і Невельського

Минулої доби українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам'янка, Первомайське та Невельське, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Критична ситуація складається в 127 стрілецькому полку так званого 1 армійського корпусу. Сформований нашвидкуруч полк, рішенням командувача 49 армії, було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях. Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів російської федерації про значні втрати і бездіяльність військового командування", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці в понеділок уранці.

Зазначається, що у підрозділах є перебої з водою та продовольством. Військовослужбовці екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

Минулої доби українська авіація завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за попередню добу збили 1 літак ворога Су-25, 3 БпЛА та 3 керованих авіаційних ракети Х-59.