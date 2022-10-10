Події

07:02 10.10.2022

Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів

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Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмову Росії від мирних переговорів.

"Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які лише цього тижня, за час із третього жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 людей", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, по інших містах України... Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари. Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі нашої держави, по цивільних людях", - зазначив він.

На його думку, "постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор на державному рівні – це один з найбільш жахливих міжнародних злочинів, який загрожує не тільки комусь одному у світі, а всій міжнародній спільноті.", - заявив він.

"Потрібне офіційне визнання Росії державою-терористом – визнання на всіх рівнях. Потрібне обмеження будь-яких економічних контактів з будь-якими російськими суб’єктами – не можна бути спонсорами тероризму. Потрібне чітке засудження на всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії – від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Відповідна резолюція днями розглядатиметься Генеральною Асамблеєю ООН. Ми побачимо по голосуванню, хто і як ставиться до терористів насправді", - заявив Зеленський.

Він закликав "прискорити надання Україні ефективних систем протиповітряної оборони. Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України – це і є той єдиний можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир".

Він подякував "усім, хто допомагає нам протистояти терору. Дякую всім, хто воює й працює заради повернення Україні миру і кожному українцю – гарантій права на життя й безпеку. Вічна пам’ять усім жертвам російського терору!"

 

 

Теги: #рф #терор #зеленський

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