10 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 229 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 229 RUSSIAN AGRESSION

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я, Всесвітній день боротьби зі смертною карою, Всесвітній день бездомної людини, Всесвітній день каші та Всесвітній день поінформованості про ДТП за участю тварин.

В Україні - День працівників стандартизації та метрології, у Польщі – День висадження дерев, у Фінляндії – День національної літератури.

День працівників стандартизації та метрології

Національне професійне свято всіх працівників стандартизації та метрології започатковано у 2002 році указом президента України Леоніда Кучми, "враховуючи вагомий внесок працівників сфери стандартизації та метрології у розвиток економіки держави".

Всесвітній день психічного здоров'я

Вперше Всесвітній день психічного здоров'я відзначили у 1992 році за ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров'я.

Психічне здоров'я є невід'ємною частиною та найважливішим компонентом здоров'я. Цей стан благополуччя, у якому людина реалізує свої здібності, може протистояти звичайним життєвим стресам, продуктивно працювати та робити внесок у розвиток суспільства.

Всесвітній день проти страти

26 вересня 2007 року Комітет міністрів Ради Європи вирішив започаткувати "Європейський день боротьби проти смертної кари", який проводитиметься щорічно 10 жовтня. Рада Європи була першопрохідцем у справі скасування страти, внаслідок чого Європа з 1997 року де-факто є простором, вільним від страти. Проведення цього дня є європейським внеском у щорічний Всесвітній день боротьби проти смертної кари, що відзначається того ж дня.

Рада Європи виходить з того, що смертній карі немає місця в демократичному суспільстві. Така позиція організації у 1983 році вилилася у схвалення, за ініціативою ПАРЄ, протоколу N6 до Європейської конвенції про права людини про скасування смертної кари у мирний час. У 2002 році досягнуто другого важливого рубежу: схвалено протокол №13 про відміну вищої міри покарання за усіх обставин.

Скасування смертної кари стало необхідною умовою для вступу до Ради Європи. З 1997 року в країнах-членах РЄ не було страчено жодної людини. ПАРЄ продовжує стежити за виконанням заборони на страту. Наразі вона намагається поширити її на країни, що мають статус спостерігачів при Раді Європи. Це, зокрема, стосується США та Японії. Скасування смертної кари стала необхідною умовою для набуття членства в організації.

Всесвітній день бездомних

Бездомні – це люди, які з тих чи інших причин позбавлені житла. Основні причини бездомності – відсутність фінансових можливостей для забезпечення себе житлом (купівлі або оренди), а також чинні в деяких країнах закони, які забороняють вільне заселення та використання земель, що пустують. За оцінкою на 2005 рік, у світі налічувалося приблизно 100 мільйонів бездомних, а близько мільярда людей мешкали у незаконно зайнятих приміщеннях (сквоттери) чи тимчасових притулках.

Ідея Всесвітнього дня бездомних народилася в онлайн-обговореннях проблеми бездомності у різних країнах. Вперше його відзначали 10 жовтня 2010 року. Основне завдання дня – привернути увагу громадськості до проблеми безпритульності, боротися зі стигматизацією безпритульних (не всі люди, які опинилися на вулиці – алкоголіки та наркомани) та мобілізувати людей на допомогу тим, хто з будь-якої причини залишився без власного житла.

Всесвітній день каші

Всесвітній день каші відзначається щороку 10 жовтня. Вперше його організували у 2009 році, щоб зібрати гроші для шотландського благодійного центру Mary's Meals, який опікується допомогою дітей, що голодують, у бідних країнах. Відтоді, окрім Шотландії, свято відзначається досить широко, і не дивно – адже любителів не просто смачно, а й правильно поїсти, вистачає на всій планеті.

Каша поширена на кухні багатьох народів. Її готують з різних круп: гречаної, манної, вівсяної, перлової, ячної, пшеничної, рисової, пшоняної, а ще для приготування каші використовують кукурудзяне борошно, толокно, просо, горох і більш екзотичні продукти, наприклад, сорго і кіноа.

Ще цього дня:

1911 - У Китаї повалено монархію, Сунь Ятсен проголосив республіку;

1932 – У Запоріжжі запустили ДніпроГЕС;

1932 – У Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР провели ядерну реакцію щодо розщеплення атомного ядра літію;

1933 - В універсамах США з'явився перший пральний порошок - Dreft. На упаковці ефект чищення пояснювали "силою диво-молекул, що висмоктують бруд із тканин". Виробники порошку були спонсорами багатосерійних радіоп'єс, які назвали "мильними";

1940 - У Кракові створено Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою;

1943 - Президія Верховної Ради СРСР прийняла указ про заснування ордена Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів;

1943 - Джордж Орвелл, англійський письменник уперше вжив термін "Холодна війна" (есей "Ви і атомна бомба").

1963 - Набрав чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою;

1964 – У Токіо розпочалися XVIII Олімпійські ігри.

Іменини: Павлина, Зінаїда, Гнат, Марк.