Це не просто війна, а злочин проти людства – президент Естонії про війну РФ проти України

Збройна агресія РФ проти України є злочином проти людства, організатора якого має бути залучено до відповідальності, заявив президент Естонії Алар Каріс, коментуючи російський удар по житлових кварталах у Запоріжжі.

"Ще один напад на житловий район у Запоріжжі. Це не просто війна, а злочин проти людства, організатор якого буде покараний. Співчуття рідним загиблих та українському народу", - написав Каріс у твіттері.