Події

15:11 09.10.2022

До 13-ти збільшилася кількість жертв російської атаки на Запоріжжя, госпіталізовано 60 осіб, розбір завалів триває

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До 13-ти збільшилася кількість жертв російської атаки на Запоріжжя, госпіталізовано 60 осіб, розбір завалів триває

Наразі відомо про 13 загиблих унаслідок російської атаки на Запоріжжя в ніч на неділю, серед них є діти, повідомила Запорізька ОВА.

"На цей час встановлено інформацію про 13 загиблих. Ще 60 громадян госпіталізовані до медичних закладів міста. Серед поранених і загиблих є діти", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі обласної військової адміністрації.

Як зазначається, о другій годині ночі російські терористи завдали дев'ять ударів ракетами С-300 і X-22 по житлових кварталах обласного центру.

"Унаслідок прямих влучань ракет в дев'ятиповерхівці сталося руйнування житлової конструкції з першого по сьомий поверх. Під час розбирання руїн обрушилися й інші два поверхи. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи, людей дістають з-під завалів", - повідомили в ОВА.

Пошкоджена також розташована поруч п'ятиповерхівка і прилеглі житлові будинки. Вибуховою хвилею в них зруйновані балкони, вибиті вікна, посічені фасади.

Від розриву снарядів сталося загоряння автомобілів, припаркованих неподалік від епіцентру влучання ракет. Також пошкоджено торговельні заклади, офісні приміщення, дитячі садки, школи та інші інфраструктурні об'єкти.

"Крім того, два ракетних удари припали по приватному сектору Дніпровського району. На перехресті двох вулиць зруйновані будинки, деякі повністю. Інші будинки зазнали значних пошкоджень", - наголошується в повідомленні.

Ще кілька ракет влучили в Комунарський район міста і в Хортицю. В результаті зруйновано адміністративні будівлі на двох інфраструктурних об'єктах.

На місці події продовжують працювати співробітники поліції, ДСНС, УСБУ, працівники швидкої допомоги, а також фахівці профільних служб.

Теги: #запоріжжя

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