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11:01 09.10.2022

Міськрада Запоріжжя закликала жителів утриматися від перебування в районах, постраждалих від нічного ракетного обстрілу

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Міськрада Запоріжжя закликала жителів утриматися від перебування в районах, постраждалих від нічного ракетного обстрілу

У міськраді Запоріжжя звернулися до містян з проханням утриматися від перебування в місцях нічного ракетного удару у зв'язку з небезпекою повторного прильоту.

Рятувальні роботи на місці обстрілу тривають, містяни можуть взяти участь у них у складі сформованих добровольчих формувань цивільного захисту, повідомив спікер Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Станом на 10:00 екстрені та профільні служби міста продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів, які ворог завдав цієї ночі по Запоріжжю. Закликаємо громадян утриматися від перебування та відвідування місць, де тривають аварійно-рятувальні роботи, адже існує загроза життю та здоров'ю цивільного населення", – написав він у телеграм-каналі в неділю.

Куртєв також зазначив, що в роботах, які ведуться, крім рятувальників і спеціалізованих служб, можуть брати участь тільки добровольчі формування цивільного захисту.

Як повідомлялося, в ніч на неділю, 9 жовтня, Запоріжжя було атаковано 12 ракетами. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що внаслідок обстрілу загинуло 12 осіб і 49 госпіталізували, з яких 6 – діти.

У свою чергу Куртєв повідомив про 17 загиблих. Внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 20 будинків приватного сектора і близько 50 багатоповерхівок. Госпіталізовано 40 осіб серед яких дві дитини, на амбулаторному лікуванні перебувають 12 осіб.

Теги: #запоріжжя #попередження

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