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07:54 09.10.2022

ЗС України знищили 83 противники, 17 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів і пункт управління

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ЗС України знищили 83 противники, 17 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів і пункт управління

Минулої доби українська авіація на південному напрямку завдала 10 ударів по опорних пунктах, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, по системах протиповітряної оборони ворога на Бериславщині та в Баштанському районі Миколаївщини. Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань, повідомили в ОК "Південь".

"83 рашисти, 4 танки, 4 гаубиці "Мста-Б", 2 міномети 120-го калібру, 7 одиниць автобронетехніки. Пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема танк, 2 самохідні потужні знаряддя "Піон", іншу авто-бронетехніку. Знищено 3 склади з боєприпасами у Херсонському та Бериславському районах та пункт управління в Каховському", – йдеться у зведенні на фейсбуці.

В ОК проінформували, що російські окупанти продовжують повітряну розвідку, збираючи дані про становище військ, місця знаходження важливих стратегічних об'єктів, для коригування вогню на ураження. Два такі безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 були збиті в суботу над Миколаївщиною та Одещиною.

Крім того, активними були і дрони-камікадзе. 2 дрони-самогубці намагалися атакувати Миколаївський район, але були знищені силами протиповітряної оборони, а ще 5 "Shahed-136" атакували Нікополь, влучивши та зруйнувавши приватний будинок, пірс, пошкодивши ще кілька приватних подвір'їв, лінії електропередач, спровокувавши займання очерету. Наслідки ударів оперативно взято під контроль, пожежу ліквідовано. Постраждалих немає.

"Тяжкою артилерією рашисти вдарили по промисловій зоні Марганецького товариства. Пошкоджено промислову будівлю. Без людських втрат", – йдеться у зведенні.

Також наголошується, що ворожа авіація чотири рази атакувала позиції сил оборони.

Вороже корабельне угруповання у Чорному морі продовжує маневри у тому самому районі укриття і від наших ракет, і від шторму. Кількість кораблів зменшилася на 1 вк, зараз їх 13. Напоготові залишаються 2 надводні і 2 підводні ракетоносії з 24 "Калібрами". На чергуванні також є один десантний катер.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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