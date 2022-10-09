Події

07:48 09.10.2022

Представники окупаційної влади та місцеві колаборанти виїжджають із Херсонської та Луганської областей через страх перед ЗС України

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Представники окупаційної влади та місцеві колаборанти виїжджають із Херсонської та Луганської областей через страх перед ЗС України

Бойові успіхи ЗСУ змусили представників окупаційної влади та місцевих колаборантів вивозити свої сім'ї з Херсонської та Луганської областей. За добу авіація та артилерія ЗСУ завдали понад 58 ударів по скупченню живої сили та техніки ворога, повідомили у Генштабі.

"Ворог та його посіпаки тікають, налякані успіхами Сил оборони України. Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська", – йдеться у зведенні Генштабу.

Зазначається, що авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів. Зокрема, 24 по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 9 по зенітних ракетних комплексах противника. "Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БПЛА", – додали у Генштабі.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ за минулу добу вразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 11 інших важливих об'єктів.

Водночас наголошується, що окупанти продовжують тиснути на малий та середній бізнес на тимчасово окупованих територіях. Із початку жовтня, у місті Горлівка, податкова інспекція російської федерації розпочала перевірки з подальшим рейдерським захопленням компаній з виявленими порушеннями. Зокрема, це стосується підприємців, які не захотіли перереєстровувати свої компанії відповідно до російського законодавства..

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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