За добу сталося майже 40 зіткнень, ЗС України відбили понад 30 атак

Російські окупанти за минулу добу здійснили понад 104 обстріли, сталося майже 40 зіткнень, ЗСУ відбили понад 30 атак, повідомили в Генштабі.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом із тим, періодично веде наступальні дії. Так, за добу відбулося майже сорок бойових зіткнень. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника", – йдеться в ранковому зведенні на Фейсбукці.

Українські військові наголошують, що ворог обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів і позицій на окремих напрямках, а також веде повітряну розвідку БПЛА.

"Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетні та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські окупанти цинічно вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Інформація щодо жертв уточнюється, але вже відомо про десятки загиблих та постраждалих", - сказано у зведенні.

Під обстріл потрапили понад 30 населених пунктів. Зокрема, Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід.

У Генштабі наголосили, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

на сіверському напрямку – Липівка і Миколаївка Чернігівської області та Лісне і Рясне Сумської області;

на слобожанському напрямку – Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чугунівка;

на краматорському напрямку – Першотравневе, Новоєгорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка;

на бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве, Вершина, Зеленопілля та Опитне;

на авдіївському напрямку – Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На новопавлівському та запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Побєда. Одночасно, в результаті ураження Силами оборони скупчення живої сили противника, підтверджено поранення понад двадцяти ворожих солдатів, яких доставили у місцеву лікарню міста Токмак.

За наявною інформацією, у Мелітопольському районі Запорізької області, під виглядом пошуку та боротьби з партизанами окупаційні війська здійснюють обшуки та викрадення приватних автомобілів в гаражних кооперативах району.

На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад сорока п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед інших Сухий Ставок, Квітневе, Мирне, Зоря та Тернові Поди.