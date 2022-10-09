Влада Кубані оголосила "жовтий" рівень терористичної небезпеки в районі Кримського мосту

"Жовтий" рівень терористичної небезпеки запроваджується у Темрюкському районі Краснодарського краю, де знаходиться Кримський міст, повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв.

"Буквально зараз я підписав "жовтий" рівень терористичної небезпеки в Темрюкському районі... Будуть підвищені заходи, зокрема огляд, і контрольно-пропускні заходи", - сказав Кондратьєв журналістам.

"Жовтий" – це другий рівень за встановленою шкалою. Загалом їх три: підвищений - "синій", високий - "жовтий" та критичний - "червоний".

Раніше в суботу вранці у Повітряних силах України підтвердили інформацію про сильну пожежу на незаконно побудованому окупантами мосту через Керченську протоку. "Ранок на кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйновано частину дорожнього полотна!", - йдеться у повідомленні.

Пізніше джерело в правоохоронних органах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що підрив незаконно збудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України.