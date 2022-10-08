ЗС України відбили атаки противника в районі шести населених пунктів, завдали ударів по скупченню живої сили та техніки ворога

За поточну добу суботи, 8 жовтня, ЗСУ відбили атаки противника поблизу 6 населених пунктів, завдали 7 ударів по ЗРК противника, вразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 10 інших важливих об’єктів, повідомили у Генштабі.

"За цю добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни", – йдеться у зведенні на фейсбуці у суботу.

У Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 7 точних ударів по зенітним ракетним комплексам супротивника. Окрім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА "Орлан".

Ракетні війська та артилерія за добу вразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 10 інших важливих об'єктів.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів", – наголосили українські військові.

"Підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні у місті Лисичанськ Луганської області до 30 поранених загарбників. У зазначений заклад направлено додатковий медперсонал", - додали в Генштабі.