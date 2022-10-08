До звільненої Борівської ОТГ на Харківщині доставили гуманітарні вантажі
До звільненої Борівської ОТГ на Харківщині доставили гуманітарні вантажі, повідомила пресслужба ОВА.
"Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що до Борівської громади направили три фури з 3 тисячами продуктових наборів, 20-тонну фуру із засобами гігієни та дитячими товарами: підгузками і харчуванням", - йдеться у повідомленні.
"За чим особливо скучили борівчани, то це за свіжим українським хлібом, його сьогодні відправили 2 вантажівки", - цитують Синєгубова.
Також до ОТГ направили 2 вантажівки по 20 тонн від "Червоного Хреста" та 2 автобуси від волонтерів. Гуманітарний штаб Борівської громади працюватиме постійно у приміщенні одного з фізкультурних комплексів у Боровій. "Звідти розподілятимемо гуманітарку у всі 38 населених пунктів громади", - зазначили у пресслужбі.
"Це була одна з найскладніших гуманітарних місій, адже ворог залишив знищені дороги і мости, вдячні кожному, хто долучився. А особливо дякуємо борівчанам, які вірили у ЗСУ та з Україною в серці чекали на звільнення", – сказав Синєгубов.