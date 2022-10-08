До звільненої Борівської ОТГ на Харківщині доставили гуманітарні вантажі, повідомила пресслужба ОВА.

"Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що до Борівської громади направили три фури з 3 тисячами продуктових наборів, 20-тонну фуру із засобами гігієни та дитячими товарами: підгузками і харчуванням", - йдеться у повідомленні.

"За чим особливо скучили борівчани, то це за свіжим українським хлібом, його сьогодні відправили 2 вантажівки", - цитують Синєгубова.

Також до ОТГ направили 2 вантажівки по 20 тонн від "Червоного Хреста" та 2 автобуси від волонтерів. Гуманітарний штаб Борівської громади працюватиме постійно у приміщенні одного з фізкультурних комплексів у Боровій. "Звідти розподілятимемо гуманітарку у всі 38 населених пунктів громади", - зазначили у пресслужбі.

"Це була одна з найскладніших гуманітарних місій, адже ворог залишив знищені дороги і мости, вдячні кожному, хто долучився. А особливо дякуємо борівчанам, які вірили у ЗСУ та з Україною в серці чекали на звільнення", – сказав Синєгубов.