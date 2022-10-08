За добу українські військові знищили 110 окупантів і 28 одиниць техніки

За добу на південному напрямку українські захисники знищили 110 людей особового складу агресора та 28 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Підтверджені втрати противника зафіксовано на рівні: 110 рашистів, 6 танків, 8 великокаліберних гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С", реактивна система залпового вогню "Град", 2 пускові установки ЗРК С-300, 9 одиниць авто-бронетехніки , мінометний комплекс "Сані", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", - йдеться у повідомленні.

Також ще 9 одиниць ворожої техніки, зокрема танк, автобронетехніка та артилерійське озброєння, суттєво пошкоджено.

У командуванні підтвердили знищення силами протиповітряної оборони трьох ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", якими окупанти атакували Одещину та Миколаївщину.

В ОК також повідомили про вечірній обстріл у п'ятницю окупантами Нікопольського району з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

А в райцентрі внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, 2 господарські споруди, опору ЛЕП.

У прилеглих населених пунктах пошкоджено 16 приватних будинків, 19 господарських будівель, автотранспорт. Одна людина загинула, троє поранено.

Крім того, двічі протягом дня противник намагався наступати мотострілецьким взводом за підтримки танка в районі Давидова Брода та Малої Олександрівки. Внаслідок стрілецького бою та вогню артилерії противник зазнав втрат і вимушено відійшов.

Водночас, Повітряні сили Збройних сил України завдали 15 авіаційних ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 360 вогневих завдань по засобах ППО противника, по трьох районах зосередження ворожих сил і техніки, а також по опорному пункту в Бериславському районі.