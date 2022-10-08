Інспектори провели понад 500 оглядів суден у рамках чорноморської зернової ініціативи

Спільний координаційний центр (СКЦ) повідомив про зростання попиту в судноплавній галузі на приєднання до стамбульської зернової угоди.

"З 1 серпня до 6 жовтня СКЦ здійснив у Мармуровому морі загалом 503 інспекції суден", - повідомляє СКЦ.

Якщо в серпні СКЦ проводив у середньому чотири інспекції на день, у вересні - до 10, а в жовтні - поки до 11 перевірок, "що свідчить про високий попит у судноплавній галузі, що зростає, на приєднання до Чорноморської зернової ініціативи".

При цьому в СКЦ зазначили, що за останній тиждень час очікування для суден, що виходять з українських портів, збільшився в середньому до дев'яти днів між прибуттям до Стамбула і оглядом.

"У понад із 50 випадків інспекції не вдавалося завершити з першої спроби через неготовність судна. Це стало додатковим фактором, що сприятиме виникненню заторів у Мармуровому морі", - наголошується в повідомленні.

Станом на 7 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 6 млн 429 тис. 98 тонн, повідомляє СКЦ. Загалом на даний момент було дозволено рух 591 суховантажного судна - 306 на прибуття в українські порти і 285 - на вихід із них.

Уточнюється, що в п'ятницю з українських портів вийшли три судна із 56,6 тис. тонн пшениці та кукурудзи після отримання дозволу від СКЦ.

Зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно New Island перевозить 30 тис. тонн пшениці до Сомалі, суховантажне судно Lady Perla - 20 тис. тонн кукурудзи до Туреччини. Судно Burak Deval доставить до Греції 3,3 тис. тонн кукурудзи та 3,3 тис. тонн пшениці.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участю ООН, України Туреччини та Росії було підписано два документи про створення спочатку терміном на 120 днів коридору для вивезення зерна із трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного". Україна ставила за мету вийти на експорт 3 млн тонн агропродукції на місяць у рамках ініціативи.