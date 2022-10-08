Окупанти обстріляли з "Градів" три ОТГ Нікопольського району

Російські окупанти обстріляли з "Градів" три ОТГ Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч знову була гучною на Нікопольщині. Росіяни обстріляли з "Градів" три громади - Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Направили туди близько 80 своїх снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

За його даними, попередньо, люди не постраждали.

У Марганецькій ОТГ сталася пожежа. Її пожежники вже ліквідували. Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач. У дворах місцевих мешканців росіяни вбили понад 30 свійських тварин.

У Мирівській ОТГ пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автобусну зупинку, газопровід та електромережі.

А у Червоногригорівській – майже 500 сімей залишилися без світла. Аварійні бригади вже розпочали роботу.