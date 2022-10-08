Події

08:02 08.10.2022

ЗС України відбили атаки ворога на 17 напрямках

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ЗС України відбили атаки ворога на 17 напрямках

Збройні сили України відбили атаки окупаційних військ на 17 напрямках, повідомляє Генштаб.

"Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди", - йдеться в повідомленні.

Водночас для підтримки збройної агресії проти України в РФ триває мобілізація. Місцева влада деяких районів намагається виконати її план за рахунок безробітних чоловіків призовного віку, тим самим вирішити внутрішню проблему.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Блешня, Гай і Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області;

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах 18 населених пунктів, в тому числі Глибоке, Уди, Огірцеве, Стрілеча, Колодязне, Дворічне, Нескучне;

на краматорському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Серебрянка, Григорівка, Дронівка, Веселе;

на бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Нью-Йорк, Виїмка, Роздолівка, Веселе та Одрадівка;

на авдіївському напрямку – вогневого впливу зазнали Авдіївка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від ворожого вогню постраждала інфраструктура в районах 16 населених пунктів. Серед інших - Времівка, Темирівка, Ольгівське, Гуляйпільське та Залізничне.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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