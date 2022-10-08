ЗС України завдали удару по окупантам у районах Пологів і Токмака Запорізької області, втрати ворога уточнюються

Збройні сили України завдали удару російським військам у районах Пологів і Токмака (Запорізька обл.), кількість втрат противника налічує близько 85 осіб пораненими, кількість загиблих уточнюється, повідомляє Генеральний штаб.

"Підрозділи противника продовжують зазнавати втрат. Так, поблизу населених пунктів Пологи та Токмак Запорізької області, внаслідок обстрілів підрозділами Сил оборони районів скупчення живої сили противника, ворог втратив близько 85 осіб пораненими. Інформація про загиблих уточнюється", - сказано в ранковому зведенні в суботу.

Крім того, ЗСУ продовжують тримати під вогневим контролем об'єкти логістики супротивника та артерії їхнього постачання. Зокрема, минулої доби бійці знищили ще одну понтонну переправу противника.

Крім того, підтверджено інформацію про знищення складів із боєприпасами ворога, 5 жовтня поточного року, поблизу населеного пункту Кінські Роздори.

Разом із тим, у Луганській області до місцевої лікарні в Новосвітлівці доставлено близько трьохсот поранених із числа ув'язнених, які погодилися воювати на території України.