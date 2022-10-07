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21:44 07.10.2022

Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу територією Японії

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Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу територією Японії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про визнання 4-х островів Курильського архіпелагу, т.зв. "Північних територій" територією Японії.

"Сьогодні прийнято важливе рішення. Справедливе. Юридично бездоганне. Історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету та територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які поки що знаходяться під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ", - сказав Зеленський у відеозверненні у п’ятницю увечері.

Є заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має жодного права на ці території. Усі у світі це добре знають. І треба, нарешті, діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою", - наголосив він.

За його словами, "тільки так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву. Статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти програватимуть, а народи світу будуть захищені від будь-яких окупацій".

"Цією війною проти України, проти міжнародного правопорядку, проти наших людей Росія поставила себе в умови, коли це тепер лише питання часу - реальне звільнення всього, що колись було захоплене і перебуває під контролем Кремля", - заявив президент.

Він зазначив, що "Росія на своєму прикладі покаже всім потенційним агресорам світу, що загарбницька терористична війна в наш час – це шлях до ослаблення та неминучого руйнування того, хто розпочинає таку війну".

"Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювалися і щоб мир був справді довгостроковим. Нічого не повинно залишитися загарбникам. Вірю: і для наших партнерів справедливість буде відновлена", - заявив Зеленський.

Після Другої світової війни у вересні 1951 був укладений мирний договір між Японією та союзниками, згідно з яким Японія відмовилася від прав на Курильські острови та території, суверенітет над якими набула за Портсмутським договором від 5 вересня 1905 року.

При цьому, згідно з офіційною позицією Японії, острови Ітуруп, Шикотан, Кунашир та Хабомаї до складу Курильських островів (островів Тисіма) не входили, і від них Японія не відмовлялася. Представники СРСР запропонували внести до договору поправку про визнання суверенітету СРСР над Південним Сахаліном і Курильськими островами, проте це й ще низку пропозицій не було враховано, тому СРСР, Польща та Чехословаччина договір не підписали.

Ці острови вважаються Японією окупованими, що не дає змоги підписати мирний договір між Росією та Японією.

 

 

Теги: #указ #японія #зеленський #курили

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