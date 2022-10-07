РФ намагається утримати тимчасово окуповані території України та зірвати активні дії української армії на окремих напрямках

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово окуповані території України на Півдні та Сході країни та зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони України на окремих напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що при цьому загарбники ведуть наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 10 населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв, Славгород.

Для ударів по Запоріжжю та Миколаєву противник використав 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках російські окупанти здійснювали обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Ясна Поляна Чернігівської області, а також Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачі, Рижівка, Голишівське, Кияниця, Миропілля, Мезенівка та Славгород Сумської області;

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Басове, Глибоке, Висока Яруга, Красне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Волохівка та Дворічна;

на краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Терни, Райгородок, Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка, Григорівка, Торське, Іванівка та Греківка;

на бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Виїмка, Роздолівка, Веселе, Зайцеве та Одрадівка;

на авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Красногорівка, Водяне, Первомайське та Новомихайлівка.

На новопавлівському та запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах Новоукраїнки, Павлівки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя та Новополя.

На південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад двадцяти населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.