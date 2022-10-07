Естонія направить Україні боєприпаси, зимове обмундирування та бронежилети

Міністерство оборони Естонії підготувало пакет військової допомоги Україні, що включає артилерійські та протитанкові боєприпаси, зимове обмундирування та бронежилети.

"Допомагаючи Україні, ми виходимо з того, що і наша власна обороноздатність має бути постійно забезпечена. Насамперед ми плануємо замість техніки, що відправляється в Україну, найближчим часом отримати нову", - заявив у п'ятницю міністр оборони Ханно Певкур (Hanno Pevkur).

На зміну протитанковій техніці, що відправляється в Україну, в грудні почнуть надходити нові системи протитанкової зброї, засоби індивідуального захисту також будуть відправлені в Україну, а в Естонії вони протягом найближчих 3-5 місяців будуть замінені на новіші і сучасніші.

Готується також програма підготовки естонських інструкторів резервістів, навчання військових медиків.

Раніше Естонія надала Україні військову допомогу на суму понад EUR255 мільйонів. Були поставлені протитанкові ракети Javelin, гаубиці, протитанкові міни, гранатомети протитанкові, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, медикаменти, засоби індивідуального захисту і пакети із сухим пайком.

Спільно з Німеччиною Естонія передала Україні два польові шпиталі та медикаменти на суму близько EUR10 мільйонів.