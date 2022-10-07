Фонд відновлення України розпочне роботу до грудня поточного року – Тимошенко

Фонд відновлення України розпочне роботу до початку грудня поточного року, зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, виступаючи в режимі онлайн на конференції "Україна під час війни. Економіка. Безпека. Енергетика. Перспективи відновлення", що відбулася у Варшаві (Польща).

З метою залучення фіндопомоги від іноземних урядів, агентств і міжнародних організацій було ухвалено рішення про створення Фонду відновлення України – фінансової інституції, яка має стати інструментом для прозорого отримання та ефективного використання міжнародної допомоги для відбудови інфраструктури в Україні. Як зазначив Тимошенко, прозорість фонду забезпечуватиметься шляхом максимального контролю з боку донорської спільноти, адже 75% його наглядової ради складуть представники донорів. 100% керівного складу фонду призначатимуть донори, а вся його звітність перебуватиме в публічному доступі. "Ми плануємо, що повноцінний запуск роботи фонду відбудеться вже наприкінці листопада – на початку грудня поточного року", – повідомив він.

Україна, за словами Тимошенка, розраховує на підтримку міжнародних партнерів, зокрема й експертного середовища, у відновленні житлової та соціальної інфраструктури, зруйнованої внаслідок російського вторгнення.

Він зазначив, що за 225 днів повномасштабної війни зафіксовано 94 596 зруйнованих об'єктів інфраструктури в різних регіонах України. Із них у Київській області – понад 25 тис. об'єктів, у Донецькій – понад 20 тис., у Харківській – понад 9 тис. об'єктів. Зокрема, зруйновано понад 74 тисячі житлових будинків.

На жаль, наголосив Тимошенко, в Україні реально не вистачить фінансових ресурсів для відновлення такого обсягу зруйнованої інфраструктури.

За його словами, наразі за рахунок державного бюджету розпочато відновлення лише понад 11 тис. об'єктів, тобто ремонтують лише 13% необхідного, адже Україні критично не вистачає фінансових ресурсів.

Джерело: https://president.gov.ua/news/kirilo-timoshenko-vzyav-uchast-u-konferenciyi-ukrayina-pid-c-78349?fbclid=IwAR20GunDFJ3sKRBmid-VWLHNzeCLXKIbqT7OrPilsUMbO_Wdni