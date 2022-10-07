Новий ТЦ Suvorovsky відкриється в Ізмаїлі до кінця року

В Ізмаїлі (Одеська область) готується до відкриття ТЦ Suvorovsky, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Українській торговій гільдії (UTG), яка є ексклюзивним брокером проєкту.

За словами директора UTG Євгенії Локтіонової, цей ТЦ є прикладом найбільш перспективного для розвитку в Україні формату торговельної нерухомості у вигляді невеликого торговельного центру, розташованого в обласному чи районному центрі.

"До війни в Ізмаїлі проживало близько 80 тис. населення, але вже нині кількість жителів становить близько 250 тис. осіб. У місті працює порт, і ця агломерація має гарні перспективи для розвитку. Тому місто потребує нових торговельних центрів, які змогли б задовольнити всі потреби населення", - повідомила Локтіонова.

Як повідомляється, ТЦ Suvorovsky розташований в історичному центрі Ізмаїла, площа двоповерхової будівлі 2,5 тис. кв. м. Будівництво ТЦ повністю завершено, на об'єкті тривають внутрішні роботи.

Серед якірних орендарів ТЦ – продовольчий супермаркет площею понад 600 кв. м, магазини одягу та взуття, кафе, аптека та магазини товарів імпульсного попиту.

ТЦ Suvorovsky - перший об'єкт, який відкриє девелопер компанія "Таврія" в Ізмаїлі. Як зазначено на сайті UTG, на стадії будівництва ще один проєкт цього девелопера в Ізмаїлі, площею 5,3 тис. кв. м.

Компанію UTG створено 2001 року. Вона розробила понад 1300 концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.