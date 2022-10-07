Події

07:51 07.10.2022

Українські військові знищили два БПЛА

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Українські військові знищили два БПЛА

У четвер увечері українські військові збили 2 ворожі БПЛА, повідомляє Повітряне Командування "Центр".

"Військовослужбовці бойового обслуговування зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряних з'єднань "Південь" і "Схід" на південному напрямку близько 18:00 та 21:00 за підтвердженими даними знищили два ворожі БпЛА", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбуці в ніч на п'ятницю.

 

 

 

Теги: #центр #знищення #бпла

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