Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районах Виїмки, Червоного, Бахмута, Майорська, Веселого, Побєди, Невельського, Кам'янки та Тернових Под

Минулої доби українські військові відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам'янка та Тернові Поди, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятиста відмобілізованих кримінальних злочинців. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці в п'ятницю вранці.

Минулої доби українська авіація завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога. Серед них - 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу.