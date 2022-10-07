Події

07:09 07.10.2022

Минулої доби ворог завдав 8 ракетних, 15 авіаційних ударів по населених пунктах

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Минулої доби ворог завдав 8 ракетних, 15 авіаційних ударів по населених пунктах

Минулої доби агресор завдав 8 ракетних, 15 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Від ворожого вогню постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів.  Серед інших - Новомихайлівка, Залізничне, Спірне, Давидів Брід, Благодатівка і Мирне. Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю зроблено виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці в п'ятницю вранці.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Мезенівка та Рижівка Сумської області;

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Зарубівка, Вовчанськ, Гатище;

на краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Роздолівка;

на бахмутському напрямку противник завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцеве та Нью-Йорк;

на авдіївському напрямку, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, обстріляно райони Мар’їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки.

На новопавлівському та запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Новоукраїнка, Новоданилівка, Червоне, Новосілка, Полтавка та Малі Щербаки.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів по всій лінії зіткнення.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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