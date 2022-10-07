Події

07:05 07.10.2022

За добу українські військові знищили 105 окупантів, 47 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

2 хв читати
За добу українські військові знищили 105 окупантів, 47 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

За добу на південному напрямку українські захисники знищили 105 людей особового складу агресора, 47 одиниць ворожої техніки, а також 3 склади боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 3️4️7️ вогневих завдань. Підтверджені втрати противника складають: 1️0️5️ рашистів, 8️ танків, 1️8️ крупнокаліберних гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б", самохідна гармата "Піон", ще одна гармата-гаубиця, 4 міномета, 1️5️ одиниць авто-бронетехніки, 3️ склади з боєприпасами у Баштанському та Бериславському районах", - сказано у повідомленні, опублікованому у п'ятницю на фейсбуці.

Зазначається, що "ще 6 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця і станція радіоелектронної боротьби - суттєво пошкоджені".

Протягом бойового дня агресор намагався здійснити штурм у напрямку "Зелений Гай - Тернові Поди" силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП, проте зазнав втрат і був змушений відступити. Також окупанти намагалися провести атаку силами диверсійно-розвідувальної групи та ще одним мотострілецьким взводом за підтримки танка та БМП, проте також із втратами відійшли.

З метою уточнення становища українських військ та коригування вогню артилерії, ворог продовжував активно використовувати безпілотні літальні апарати. Протягом бойового дня було знищено 6 "розвідників" типу "Орлан-10" та один "Махаджер-6" у Бериславському та Миколаївському районах.

Українська авіація завдала 7️ ударів, серед них по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів агресора у Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – у Каховському.

У Чорному морі кораблів із угруповання ворожого флоту маневрують біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. На бойовому чергуванні перебувають 3 надводні та 2 підводні носії "Калібрів", до нанесення ракетних ударів готові 32 ракети.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:40 06.10.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 330 осіб особового складу, 14 танків та 15 БПЛА

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 330 осіб особового складу, 14 танків та 15 БПЛА

08:02 06.10.2022
На південному напрямку ЗСУ знищили дев’ять безпілотників-камікадзе "Shahed-136"

На південному напрямку ЗСУ знищили дев’ять безпілотників-камікадзе "Shahed-136"

07:47 06.10.2022
На південному напрямку авіація ЗС України завдала чотири удари по позиціях противника, ракетними військами та артилерією виконано понад 350 вогневих завдань

На південному напрямку авіація ЗС України завдала чотири удари по позиціях противника, ракетними військами та артилерією виконано понад 350 вогневих завдань

07:08 05.10.2022
В ОК "Південь" підтвердили визволення ще семи населених пунктів Херсонщини

В ОК "Південь" підтвердили визволення ще семи населених пунктів Херсонщини

08:53 04.10.2022
ЗС України за минулу добу збільшили втрати ворога на 370 осіб, 44 танки та 27 бронемашин

ЗС України за минулу добу збільшили втрати ворога на 370 осіб, 44 танки та 27 бронемашин

06:58 04.10.2022
За добу ЗС України на півдні знищили 87 окупантів, понад 60 одиниць техніки

За добу ЗС України на півдні знищили 87 окупантів, понад 60 одиниць техніки

09:31 03.10.2022
За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ

За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ

07:44 03.10.2022
На південному напрямку ЗС України знищили 40 окупантів, 9 одиниць техніки та ударний вертоліт Ка-52

На південному напрямку ЗС України знищили 40 окупантів, 9 одиниць техніки та ударний вертоліт Ка-52

07:32 02.10.2022
Ворог атакував Запоріжжя вранці у неділю

Ворог атакував Запоріжжя вранці у неділю

07:11 02.10.2022
ЗС України на півдні знищили 64 окупанти і 16 танків

ЗС України на півдні знищили 64 окупанти і 16 танків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у результаті обстрілу Запоріжжя зросла до 11 осіб

Зеленський про санкції проти РФ: Необхідно зробити так, щоб Росія не отримувала ніякого доходу від продажу нафти та газу, які могли би піти на спонсорування війни

Будь-які рішення нинішнього керівництва Росії перевести ЗАЕС у російську власність нікчемні

Ворог уперше атакував Запоріжжя дронами-камікадзе, є постраждалий

Зеленський обговорив із адміністратором USAID реалізацію Плану швидкого відновлення України та програми розвитку безпечного простору

ОСТАННЄ

Суд у США відклав засідання у справі Маска та Твіттера, щоб дати час мільярдеру закрити угоду щодо купівлі соцмережі

Одинадцять суден із продовольством покинули порти України та попрямували до Туреччини, Іспанії, Греції, Румунії, Алжиру та Ізраїлю

Українські військові знищили два БПЛА

Кількість загиблих у результаті обстрілу Запоріжжя зросла до 11 осіб

У четвер окупанти 9 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до 7 осіб

Кулеба зустрівся з президентом Гани

Подоляк: Слова Зеленського про превентивний ядерний удар – черговий російський фейк

Зеленський про санкції проти РФ: Необхідно зробити так, щоб Росія не отримувала ніякого доходу від продажу нафти та газу, які могли би піти на спонсорування війни

Син ексмера Харкова більше не очолює фракцію Блоку Кернеса в облраді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА