За добу українські військові знищили 105 окупантів, 47 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

За добу на південному напрямку українські захисники знищили 105 людей особового складу агресора, 47 одиниць ворожої техніки, а також 3 склади боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 3️4️7️ вогневих завдань. Підтверджені втрати противника складають: 1️0️5️ рашистів, 8️ танків, 1️8️ крупнокаліберних гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б", самохідна гармата "Піон", ще одна гармата-гаубиця, 4 міномета, 1️5️ одиниць авто-бронетехніки, 3️ склади з боєприпасами у Баштанському та Бериславському районах", - сказано у повідомленні, опублікованому у п'ятницю на фейсбуці.

Зазначається, що "ще 6 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця і станція радіоелектронної боротьби - суттєво пошкоджені".

Протягом бойового дня агресор намагався здійснити штурм у напрямку "Зелений Гай - Тернові Поди" силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП, проте зазнав втрат і був змушений відступити. Також окупанти намагалися провести атаку силами диверсійно-розвідувальної групи та ще одним мотострілецьким взводом за підтримки танка та БМП, проте також із втратами відійшли.

З метою уточнення становища українських військ та коригування вогню артилерії, ворог продовжував активно використовувати безпілотні літальні апарати. Протягом бойового дня було знищено 6 "розвідників" типу "Орлан-10" та один "Махаджер-6" у Бериславському та Миколаївському районах.

Українська авіація завдала 7️ ударів, серед них по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів агресора у Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – у Каховському.

У Чорному морі кораблів із угруповання ворожого флоту маневрують біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. На бойовому чергуванні перебувають 3 надводні та 2 підводні носії "Калібрів", до нанесення ракетних ударів готові 32 ракети.