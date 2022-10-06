Рішення Путіна про передачу ЗАЕС у федеральну власність РФ має бути засуджено з боку МАГАТЕ – Зеленський на зустрічі з Гроссі

Рішення президента Росії Володимира Путіна про передачу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) у федеральну власність РФ має бути засуджено з боку МАГАТЕ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми дуже чекали жорсткої заяви МАГАТЕ з цього приводу. Суспільство дуже чекає на це засудження. У моєму особистому сенсі це – рейдерство", – заявив Зеленський на зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі в Києві, повідомляє його пресслужба.

За його словами, єдиною можливістю забезпечити радіаційну безпеку станції України та Європи є повна демілітаризація території ЗАЕС. Адже, як наголосив глава держави, на станції досі перебувають близько 500 російських бойовиків.

Зеленський також наголосив на важливості поновлення роботи Запорізької АЕС, що дозволить Україні забезпечити електроенергією не лише українських, а й європейських споживачів.

Глава держави наголосив на важливості звіту місії МАГАТЕ за підсумками відвідування Запорізької АЕС.

"Дякую вам за те, що ваші співробітники працюють на місці з українськими фахівцями", – сказав президент.

Водночас він висловив подяку Рафаелю Гроссі за допомогу у звільненні генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова, викраденого російськими військовими.

Рафаель Гроссі, зі свого боку, наголосив, що рішення президента РФ про передачу Запорізької АЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права. З усіх питань, пов'язаних зі станцією, МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною.

Як повідомлялося, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі цього тижня відвідає Київ, а пізніше - Москву для продовження консультацій щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.