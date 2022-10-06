Гроссі назвав зустріч із Зеленським "дуже конструктивною та всебічною"

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав розмову з президентом України Володимиром Зеленським "дуже конструктивним та всебічним обговоренням" ситуації загалом і, зокрема, щодо Запорізької АЕС.

"У нас є прогрес щодо моєї пропозиції зміцнити ядерну безпеку навколо станції", - сказав Гроссі журналістам у четвер у Києві після зустрічі із Зеленським.

Він висловив сподівання на конструктивні переговори із РФ, куди він прямує найближчим часом і де, як він сказав, зустрічі відбудуться "на дуже високому рівні". "Я маю намір провести позитивні дискусії. Я не вважаю це неможливим", - сказав Гроссі.

За його словами, основне завдання МАГАТЕ - "запобігти ядерним інцидентам". "Наша робота - стежити за ядерною безпекою та самопочуттям персоналу", - наголосив він.

При цьому гендиректор МАГАТЕ назвав ядерні потужності на Запорізькій АЕС "українськими" і наголосив, що "анексія не схвалюється міжнародним правом".

Гроссі зазначив, що має намір ще раз відвідати Київ найближчим часом. "Я домовився з президентом, що дуже скоро я повернуся і ми продовжимо діалог", - сказав він.

Гроссі не став оцінювати наміри РФ переключити станцію на внутрішню російську енергосистему, зазначивши, що "цього не сталося". "Це не просто перемикання, це велика інфраструктурна робота. Ми знатимемо про це", - сказав він.

Він зазначив, що периметр станції заміновано, але на самій Запорізькій АЕС "мін немає".