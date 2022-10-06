Рятувальники дістали тіла трьох загиблих із-під завалів житлового будинку у Запоріжжі
Рятувальники дістали тіла трьох загиблих із-під завалів житлового будинку у Запоріжжі, роботи з розбору руйнувань та пошуку постраждалих продовжуються, повідомили у ГУ ДСНС у Запорізькій області.
"Станом на 14:30 рятувальники продовжують ліквідувати наслідки ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. З-під зруйнованих конструкцій будівлі співробітники ДСНС витягли тіла трьох загиблих", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.
Роботи з розбору руйнувань та пошуку постраждалих продовжуються.