Рятувальники дістали тіла трьох загиблих із-під завалів житлового будинку у Запоріжжі, роботи з розбору руйнувань та пошуку постраждалих продовжуються, повідомили у ГУ ДСНС у Запорізькій області.

"Станом на 14:30 рятувальники продовжують ліквідувати наслідки ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. З-під зруйнованих конструкцій будівлі співробітники ДСНС витягли тіла трьох загиблих", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.

Роботи з розбору руйнувань та пошуку постраждалих продовжуються.