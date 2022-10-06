Події

15:04 06.10.2022

Рятувальники дістали тіла трьох загиблих із-під завалів житлового будинку у Запоріжжі

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Рятувальники дістали тіла трьох загиблих із-під завалів житлового будинку у Запоріжжі

Рятувальники дістали тіла трьох загиблих із-під завалів житлового будинку у Запоріжжі, роботи з розбору руйнувань та пошуку постраждалих продовжуються, повідомили у ГУ ДСНС у Запорізькій області.

"Станом на 14:30 рятувальники продовжують ліквідувати наслідки ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. З-під зруйнованих конструкцій будівлі співробітники ДСНС витягли тіла трьох загиблих", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.

Роботи з розбору руйнувань та пошуку постраждалих продовжуються.

Теги: #завал #запоріжжя #загиблі

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