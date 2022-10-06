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08:52 06.10.2022

Зеленський закликав підтримати Україну членів Організації Американських Держав

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Зеленський закликав підтримати Україну членів Організації Американських Держав

Президент України Володимир Зеленський закликав держави-члени Організації Американських Держав підтримати Україну.

"Я прошу вас підтримати нас на кількох рівнях. Перший – це міжнародні організації, зокрема Генеральна Асамблея ООН. Будь ласка, підтримуйте нас у голосуваннях щодо засудження російських агресивних кроків", - сказав він у зверненні, опублікованому в четвер.

"Другий рівень – національний. Ми потребуємо принциповості від ваших держав. Не дозволяйте використовувати ваші економіки для того, щоб фінансувати злочинну війну та воєнні злочини", - сказав Зеленський.

Він закликав "уникати, щоб ваші компанії та країни були пов'язані з цими фізичними та юридичними особами Росії, через які ця держава здійснює свій терор проти України". "Підтримуйте санкції проти Росії. Обмежуйте свої торговельні операції з Росією. Захистіть себе від ризику забруднити свою репутацію зв'язками з державою-терористом та її компаніями. І обмежте її можливості продовжувати цю загарбницьку війну проти України", - сказав він.

"І третій рівень підтримки, якого ми потребуємо, - це рівень звичайних людей. Просто поширюйте правду про цю війну і жертви, викликані російською агресією. Просто говоріть про це. Нехай ваші народи знають, яке зло Росія принесла абсолютно мирному українському народу", – сказав також президент.

Зеленський, за його словами, знає, що "у деяких країнах – членах вашої Організації, на жаль, домінує саме російський погляд на цю війну. А це брехливий погляд. Він можливий у вашій частині світу лише тому, що Росія щороку витрачає мільярди доларів на свої пропагандистські медіа та різні проєкти, що створюють ілюзорне враження про неї".

"Я вдячний Організації за призупинення дії російського статусу спостерігача. Однак ми потребуємо більшого заради миру й заради того, щоб російська армія пішла з усієї захопленої української землі", - заявив Зеленський

 

 

 

Теги: #підтримка #зеленський #оад

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