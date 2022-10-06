Події

07:47 06.10.2022

На південному напрямку авіація ЗС України завдала чотири удари по позиціях противника, ракетними військами та артилерією виконано понад 350 вогневих завдань

2 хв читати
На південному напрямку авіація ЗС України завдала чотири удари по позиціях противника, ракетними військами та артилерією виконано понад 350 вогневих завдань

За добу на південному напрямку ЗСУ знищено 58 окупантів, 35 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів, збито 6 дронів-камікадзе, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Намагаючись знайти способи протидії нашому активному просуванню, ворог активізує повітряну розвідку. Силами посиленого тактичного підрозділу противник намагався провести наступальні дії в напрямку Любомирівки. Успіху не мав, із втратами відступив", - йдеться у зведенні в ніч на четвер.

Зазначається, що до вечора ворог завдав авіаційного удару гелікоптером по позиціях ЗСУ. У відповідь українською авіацією завдано 4 удари по противнику, а підрозділами протиповітряної оборони двічі на день у районі Брускінського, що на Бериславщині, знищено безпілотник-розвідник "Орлан-10".

Також під час нічної атаки дронів-камікадзе на Одещині та Миколаївщині, за попередніми даними, 6 дронів збиті силами ППО.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали понад 350 вогневих завдань, за результатами яких орієнтовні втрати ворога становлять: 58 рашистів, 9 танків, 17 одиниць автобронетехніки, 4 великокаліберних гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б", ще одна самохідна гаубиця "Акація", міномет, командно-штабна машина, реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, а також 2 склади боєприпасів у Баштанському та Бериславському районах", – сказано у зведенні.

В ОК додали, що на території Придністровського регіону Молдови ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі – з 10 одиниць, тримається поблизу кримського берега, але 5 ракетоносіїв, з яких 2 підводні, тримають напоготові понад 3 десятки ракет типу "Калібр".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:40 06.10.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 330 осіб особового складу, 14 танків та 15 БПЛА

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 330 осіб особового складу, 14 танків та 15 БПЛА

08:02 06.10.2022
На південному напрямку ЗСУ знищили дев’ять безпілотників-камікадзе "Shahed-136"

На південному напрямку ЗСУ знищили дев’ять безпілотників-камікадзе "Shahed-136"

07:08 05.10.2022
В ОК "Південь" підтвердили визволення ще семи населених пунктів Херсонщини

В ОК "Південь" підтвердили визволення ще семи населених пунктів Херсонщини

08:53 04.10.2022
ЗС України за минулу добу збільшили втрати ворога на 370 осіб, 44 танки та 27 бронемашин

ЗС України за минулу добу збільшили втрати ворога на 370 осіб, 44 танки та 27 бронемашин

06:58 04.10.2022
За добу ЗС України на півдні знищили 87 окупантів, понад 60 одиниць техніки

За добу ЗС України на півдні знищили 87 окупантів, понад 60 одиниць техніки

09:31 03.10.2022
За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ

За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ

07:44 03.10.2022
На південному напрямку ЗС України знищили 40 окупантів, 9 одиниць техніки та ударний вертоліт Ка-52

На південному напрямку ЗС України знищили 40 окупантів, 9 одиниць техніки та ударний вертоліт Ка-52

07:32 02.10.2022
Ворог атакував Запоріжжя вранці у неділю

Ворог атакував Запоріжжя вранці у неділю

07:11 02.10.2022
ЗС України на півдні знищили 64 окупанти і 16 танків

ЗС України на півдні знищили 64 окупанти і 16 танків

20:55 01.10.2022
Росія приховує кількість втрат о/с російських військ

Росія приховує кількість втрат о/с російських військ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру Пишного на посаду глави НБУ

Ворог здійснив нову ракетну атаку по Запоріжжю - ОВА

Ворог випустив уранці по Хмельниччині дві ракети, одна впала поряд з інфраструктурним об'єктом

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 330 осіб особового складу, 14 танків та 15 БПЛА

Унаслідок російського обстрілу Запоріжжя госпіталізовано 8 людей – міськрада

ОСТАННЄ

Ворог знову вдарив по об'єктах інфраструктури в Запоріжжі – міськрада

Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру Пишного на посаду глави НБУ

Ворог здійснив нову ракетну атаку по Запоріжжю - ОВА

Мовний омбудсмен ініціював близько 140 заходів державного контролю за 9 місяців

Підготовлено брошуру про те, як повернутися до навчання в українські школи з-за кордону

Ворог випустив уранці по Хмельниччині дві ракети, одна впала поряд з інфраструктурним об'єктом

Унаслідок російського обстрілу Запоріжжя госпіталізовано 8 людей – міськрада

КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності - південнокорейські військові

За добу на Харківщині троє загиблих

Зеленський закликав підтримати Україну членів Організації Американських Держав

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА