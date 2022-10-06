На південному напрямку авіація ЗС України завдала чотири удари по позиціях противника, ракетними військами та артилерією виконано понад 350 вогневих завдань

За добу на південному напрямку ЗСУ знищено 58 окупантів, 35 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів, збито 6 дронів-камікадзе, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Намагаючись знайти способи протидії нашому активному просуванню, ворог активізує повітряну розвідку. Силами посиленого тактичного підрозділу противник намагався провести наступальні дії в напрямку Любомирівки. Успіху не мав, із втратами відступив", - йдеться у зведенні в ніч на четвер.

Зазначається, що до вечора ворог завдав авіаційного удару гелікоптером по позиціях ЗСУ. У відповідь українською авіацією завдано 4 удари по противнику, а підрозділами протиповітряної оборони двічі на день у районі Брускінського, що на Бериславщині, знищено безпілотник-розвідник "Орлан-10".

Також під час нічної атаки дронів-камікадзе на Одещині та Миколаївщині, за попередніми даними, 6 дронів збиті силами ППО.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали понад 350 вогневих завдань, за результатами яких орієнтовні втрати ворога становлять: 58 рашистів, 9 танків, 17 одиниць автобронетехніки, 4 великокаліберних гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б", ще одна самохідна гаубиця "Акація", міномет, командно-штабна машина, реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, а також 2 склади боєприпасів у Баштанському та Бериславському районах", – сказано у зведенні.

В ОК додали, що на території Придністровського регіону Молдови ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі – з 10 одиниць, тримається поблизу кримського берега, але 5 ракетоносіїв, з яких 2 підводні, тримають напоготові понад 3 десятки ракет типу "Калібр".